Московский метрополитен наградил победителей в селфи-конкурсе в День Святого Валентина

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 20:29

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День всех влюблённых 14 февраля отмечают по всему миру. Московский метрополитен также присоединился к этому празднику: специалисты стоек «Живое общение» дарят пассажирам валентинки, исполнители проекта «Музыка в метро» играют романтические композиции, а актёры подготовили костюмированный перфоманс. Главной площадкой самого романтичного праздника в году стал аванзал станции «Курская» Кольцевой и Арбатско-Покровской линий. Здесь установлен тематический баннер с выполненной в виде сердца схемой метро, на фоне которого фотографируются и делают селфи все желающие. Тёплые пожелания любви и нежности в День Святого Валентина пассажиры московского метро могут услышать также на всех эскалаторах и во всех переходах. «День всех влюблённых – это замечательный повод напомнить своим любимым о том, как они для нас дороги, – рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. – Так, операторы 13 стоек «Живое общение» в честь праздника подготовили для жителей и гостей столицы 7 тысяч брендированных валентинок». В течение всего дня атмосферу на станции создают артисты проекта «Музыка в метро», исполняя известные тематические композиции. Ещё одним сюрпризом для пассажиров 14 февраля станет костюмированный перфоманс в рамках проекта «Золотая маска в городе». Актёры раскроют четыре основных театральных жанра: оперу, балет, драму и кукольный театр. Мини-спектакль завершится выступлением Детского хора Екатеринбургского Театра оперы и балета. Также 14 февраля в аванзале станции «Курская» состоится торжественное награждение пар-победительниц конкурса #MetroLove. Две влюблённые пары, чьи фотографии, сделанные в метро и на Московском центральном кольце, соберут больше всего лайков, получат в подарок эксклюзивные карты «Тройка» в виде обручальных колец. Московский метрополитен ещё раз поздравляет всех пассажиров с Днём Святого Валентина и желает всегда оставаться любимыми! Не случайно именно на многочисленных станциях метро зачастую начинаются и заканчиваются самые романтические встречи москвичей и гостей города! Интервью: Антон и Юлия Сафроновы. Ильина Виктория и Козлов Артемий.