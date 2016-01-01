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В подмосковной Балашихе ветер срывает крыши

Автор:
Денис Гребенник
Дата публикации:
14.02 23:52
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В Подмосковье, в Балашихе от сильного ветра сорвало кровлю в переходе вокруг забора стройки.

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