Медиаисследование "Мобильный репортер"

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

Необычный способ борьбы с гололедом в Красноуфимске

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  17 февраля начинаются работы по реконструкции платформы №1 станции Фрязино Пассажирская

17 февраля начинаются работы по реконструкции платформы №1 станции Фрязино Пассажирская

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14.02 23:56
  • 16
  • 0

В связи с ремонтом платформы на станции Фрязино Пассажирская с 10 часов утра 17 февраля 2017 года до окончания ремонтных работ (ориентировочно, 28 апреля) около половины электричек будут следовать до станции Фрязино Товарная, отдельные электрички - до станций Детская и Зелёный Бор. При этом, большая часть электричек до/от Фрязино Товарная будет следовать на отстой на станцию Фрязино Пассажирская, но без пассажиров. На оставшиеся электрички посадка-высадка будет осуществляться с временной деревянной платформы. Для рабочих и выходных дней электрички, следующие с пассажирами от/до Фрязино Товарная, разные. Будут назначены компенсационные автобусы, время отправления и прибытия которых привязано к расписанию пригородных электропоездов.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
14.02 23:52 | Денис Гребенник
В подмосковной Балашихе ветер срывает крыши
28 1
08.02 15:57 | mreportertv
В Ростове-на-Дону асфальт залили в лужу
28 0
14.02 01:03 | Uwis
В ожидании "Ласточек" на МЦК можно увидеть и проходящие грузовые составы
40 0
28.01 19:29 | vkontakte30262485
Военно-историческая реконструкция, посвящённая одному из самых поворотных моментов Великой Отечественной войны — операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда
37 0
03.02 01:30 | Светлана Иванова
Новгородский водоканал заливает жилую территорию дома фекальными водами