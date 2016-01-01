17 февраля начинаются работы по реконструкции платформы №1 станции Фрязино Пассажирская

Автор: Uwis Дата публикации: 14.02 23:56

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В связи с ремонтом платформы на станции Фрязино Пассажирская с 10 часов утра 17 февраля 2017 года до окончания ремонтных работ (ориентировочно, 28 апреля) около половины электричек будут следовать до станции Фрязино Товарная, отдельные электрички - до станций Детская и Зелёный Бор. При этом, большая часть электричек до/от Фрязино Товарная будет следовать на отстой на станцию Фрязино Пассажирская, но без пассажиров. На оставшиеся электрички посадка-высадка будет осуществляться с временной деревянной платформы. Для рабочих и выходных дней электрички, следующие с пассажирами от/до Фрязино Товарная, разные. Будут назначены компенсационные автобусы, время отправления и прибытия которых привязано к расписанию пригородных электропоездов.