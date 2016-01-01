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Главная  /  Репортажи  /  В городе Тимашевске Краснодарского края водители радуются выпавшему снегу

В городе Тимашевске Краснодарского края водители радуются выпавшему снегу

Автор:
Арман Мкртчян
Дата публикации:
02:30
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В городе Тимашевске Краснодарского края водители радуются выпавшему снегу.

  • 5
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