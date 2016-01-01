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Сильная метель в Краснодаре в ночь с 14 на 15 февраля

Автор:
Катарина Асабина
Дата публикации:
02:21
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Сильная метель в Краснодаре в ночь с 14 на 15 февраля 2017 года.

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