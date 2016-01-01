На Киевском шоссе перевернулся трактор

Автор: Разведчик Дата публикации: 05:53

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Перевернулся трактор "JBC". Трактор, принадлежащий строительной фирме "Техноресурс", двигался по Киевскому шоссе в сторону МКАД. В районе 21-го километра трассы водитель трактора остановился в правом ряду из-за неисправности. В этот момент дул сильный боковой ветер. Тракторист вышел из кабины трактора, после чего многотонная машина стала крениться на бок. Трактор не выдержал порыва ветра и опрокинулся на левый бок. В результате происшествия пострадавших нет. Для ликвидации последствий ДТП, а именно для установки трактора на колеса прибыл специальный пожарно - спасательный кран и спасатели. За 20 минут трактор удалось поставить на колеса. Силами дорожных служб позднее был ликвидирован розлив дизельного топлива. Затруднения в движении транспорта на Киевском шоссе не последовало.