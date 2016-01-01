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Краснодар засыпало снегом

Автор:
N15r3goca3
Дата публикации:
07:38
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  • 0

В Краснодаре прошёл снегопад.

  • 6
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