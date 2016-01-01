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В Красной поляне дороги засыпало снегом

Автор:
Антон Кондратьев
Дата публикации:
08:39
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В Красной поляне в Сочи дороги засыпало снегом, который не тает, как это случается обычно, а застилает собой проезжую часть, автомобили...

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