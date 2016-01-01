Медиаисследование "Мобильный репортер"

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

Необычный способ борьбы с гололедом в Красноуфимске

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Сочи прошел снегопад. Дороги в снежной каше

В Сочи прошел снегопад. Дороги в снежной каше

Автор:
MR_Denis
Дата публикации:
08:43
  • 13
  • 0

В Сочи прошел снегопад. На дорогах образовались снежные заносы, а на тротуарах образовалась снежная каша.


Автор видео Алина Хусаинова.
  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
09:21 | MR_Denis
Обстановка в аэропорту Сочи после прошедшего снегопада
14 0
09:01 | Neon01
Краснодар завалило снегом
10 0
08:39 | Антон Кондратьев
В Красной поляне дороги засыпало снегом
21 0
02:30 | Арман Мкртчян
В городе Тимашевске Краснодарского края водители радуются выпавшему снегу
38 0
11.02 01:33 | mixej.13
Освещение улиц в посёлке Гирей Краснодарского края