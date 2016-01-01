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Краснодар завалило снегом

Автор:
Neon01
Дата публикации:
09:01
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В ночь с 14 на 15 февраля 2017 года в Краснодаре выпало 10 см снега.

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