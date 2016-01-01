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Строительные леса рухнули в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
10:43
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В центре Москвы в районе Якиманка со здания находящегося в Ордынском тупике рухнули строительные леса. По некоторым данным леса завалились накануне вечером из-за резкого порывистого ветра. В результате ЧП конструкция лесов с верхнего этажа стала падать на соседнее здание и утянула за собой нижележащие. Упавшие леса зависли над улицей, по которой ежедневно проходят пешеходы и туристы к расположенной тут Третьяковской галлерее. По счастливой случайности в момент падения никто серьёзно не пострадал. В настоящий момент в целях безопасности Ордынский тупик перекрыт с обеих сторон. Пешеходы могут воспользоваться соседним Б.Толмачевским переулком, чтобы обойти опасный участок. Строительные бригады в настоящее время решают вопрос, связанные с демонтажем упавших конструкций

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