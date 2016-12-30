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Самосвал с золой опрокинулся в Нижнем Новгороде (14.02.17.)

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
14:17
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Вчера на автомагистрале "Южный обход", что проходит рядом с Нижним Новгородом на одном и том же месте в течение 2 часов произошло несколько аварий с опрокидыванием. Температура была около -7 градусов. Шел снег и на дорожном покрытии образовался лед. В районе 12 часов дня на этом месте лежал перевернутый тентованный грузовик. А спустя 3 часа камаз-самосвал. "Подъем" краном вызвал часовую пробку в направлении Москвы. Во время опрокидывания на обочину и трассу вывалилось черное содержимое. Похоже на золу, которую транспорт разнес на несколько сот метров по трассе.

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