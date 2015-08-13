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Сильный снегопад обрушился на Абхазию

Автор:
Zhozefjunior
Дата публикации:
14:32
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В субтропической Абхазии уже второй день беспрерывно идет снег.

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Комментарии (0)

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