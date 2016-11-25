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Пикет против спортсменов, выступающих под белым флагом прошёл в Москве

Автор:
Myrr_12
Дата публикации:
14:59
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Люди вышли против выступления российских спортсменов под белым флагом.

  • 18
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