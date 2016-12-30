Сильная метель обрушилась на Нижний Новгород

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 15:50

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В Нижнем Новгороде солнечная погода сменилась метелью. Резко потемнело и повалил мокрый снег хлопьями, который сопровождался сильным ветром.