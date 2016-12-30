Медиаисследование "Мобильный репортер"

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

Необычный способ борьбы с гололедом в Красноуфимске

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Сильная метель обрушилась на Нижний Новгород

Сильная метель обрушилась на Нижний Новгород

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
15:50
  • 1
  • 0

В Нижнем Новгороде солнечная погода сменилась метелью. Резко потемнело и повалил мокрый снег хлопьями, который сопровождался сильным ветром.

  • 1
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
14:32 | Zhozefjunior
Сильный снегопад обрушился на Абхазию
14 0
14:20 | Viktor Voroshilov
Снежные заносы и снегопад в Нижнем Новгороде (14.02.17.)
65 0
02:21 | Катарина Асабина
Сильная метель в Краснодаре в ночь с 14 на 15 февраля
20 0
14:17 | Viktor Voroshilov
Самосвал с золой опрокинулся в Нижнем Новгороде (14.02.17.)
114 0
30.12.2016 19:41 | ZloyGivi
ДТП с участием двух легковых и грузовика произошло в Нижнем Новгороде