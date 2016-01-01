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Монтаж подсветки на фасады жилых домов на Тверском бульваре

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:50
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На Тверском бульваре на фасады зданий рабочие устанавливают подсветку.

  • 10
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