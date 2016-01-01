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Сильный снегопад прошёл в Краснодаре

Автор:
facebook1640515809590390
Дата публикации:
18:00
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Сильный снегопад прошёл в Краснодаре.

  • 9
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