Сильный снегопад продолжается в Тамбовской области
- Автор:
- Vladimir Dubrovsky
- Дата публикации:
- 18:48
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Сильный снегопад продолжает идти в Тамбовской области уже второй день. Прошедшей ночью наблюдался сильный мокрый снег на фоне повышения температуры воздуха до -2°С, также наблюдался сильный порывистый ветер до 17 м/с. Сегодня днем по прежнему идет снег, временами сильный, температура воздуха составляет -4°С. На дорогах области из - за снегопада сохраняется сложная обстановка.
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