Сильный снегопад продолжается в Тамбовской области

Автор: Vladimir Dubrovsky Дата публикации: 18:48

5

5 0

Сильный снегопад продолжает идти в Тамбовской области уже второй день. Прошедшей ночью наблюдался сильный мокрый снег на фоне повышения температуры воздуха до -2°С, также наблюдался сильный порывистый ветер до 17 м/с. Сегодня днем по прежнему идет снег, временами сильный, температура воздуха составляет -4°С. На дорогах области из - за снегопада сохраняется сложная обстановка.