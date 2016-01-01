Снос самостроя на Симферопольском бульваре

Автор: Евгений Дата публикации: 18:47

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Сегодня днем, на юге Москвы на Симферопольский бульвар, дом 25к1 начали сносить самострой где оказался магазин пятерочка.