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Пешеходный переход с подсветкой на улице Менжинского в Москве

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:00
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Столичные власти стали уделять повышенное внимание безопасности пешеходов. Делается всё возможное, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешехода. Вначале обычные знаки пешеходного перехода сделали с жёлтой светоотражающей каймой. Данные меры лишь слегка улучшили статистику: по-прежнему ДТП, связанных с наездом на пешехода, очень много. В Северо-Восточном округе столицы замечено ещё одно нововведение (единственное в округе). На нерегулируемом пешеходном переходе на улице Менжинского, возле станции метро «Бабушкинская», установили Г-образные штанги, на которых разместили знаки пешеходного перехода и световые светодиодные панели с направленным световым потоком. Панели установлены так, чтобы переход был освещён полностью. В тёмное время переход очень заметен. Правда, некоторые автомобилисты не замечают ни его, ни пешеходов. Данная подсветка является экспериментальной. Через некоторое время станет понятно, есть ли польза от таких мер и стоит ли усовершенствовать другие переходы в городе.

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