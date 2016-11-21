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Зимний ремонт заснеженных дорог в Саратове

Автор:
Hios89
Дата публикации:
15.02 22:12
  • 12
  • 0

Во время снегопада дорожники выбрасывают бюджетные деньги прямо в снег.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

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