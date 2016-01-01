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Главная  /  Репортажи  /  В Ступинском районе женщина погибла, попав под электричку "Ожерелье - Москва"

В Ступинском районе женщина погибла, попав под электричку "Ожерелье - Москва"

Автор:
StuPPvir
Дата публикации:
15.02 22:23
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В Ступинском районе Московской области на Павелецком направлении МЖД в районе 101 км 48-летняя женщина переходя железнодорожные пути ранним утром попала под электропоезд следующий по маршруту "Ожерелье - Москва". От полученных травм потерпевшая скончалась. В последнее время произошел резкий всплеск случаев когда люди разных возрастов стали попадать под железнодорожные составы, к сожалению итог у большинства таких происшествий трагичный.

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