В Ступинском районе женщина погибла, попав под электричку "Ожерелье - Москва"

Автор: StuPPvir Дата публикации: 15.02 22:23

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В Ступинском районе Московской области на Павелецком направлении МЖД в районе 101 км 48-летняя женщина переходя железнодорожные пути ранним утром попала под электропоезд следующий по маршруту "Ожерелье - Москва". От полученных травм потерпевшая скончалась. В последнее время произошел резкий всплеск случаев когда люди разных возрастов стали попадать под железнодорожные составы, к сожалению итог у большинства таких происшествий трагичный.