Медиаисследование "Мобильный репортер"

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  "Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

Автор:
pma-mobil
Дата публикации:
14:20
  • 76
  • 0

Более 150 судов скопилось на рейдах в Керченском проливе. Из-за тяжёлой ледовой обстановки в Азовском море теплоходы не могут пройти самостоятельно в порты Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Ейск. Вынуждены ожидать ледокольного проводку по Азовскому морю с 31.01.2017. На некоторых теплоходах за две недели ожидания очереди помощи ледокола заканчиваются запасы продуктов и питьевой воды.

  • 76
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

71 0
12.02 23:09 | Artem_077
На трассе М-7 во Владимирской области образовалась огромная пробка из-за ДТП двух фур
44 2
07.02 00:50 | Uwis
Дополнительную навигацию разместили на дверях в вестибюлях станций московского метрополитена
89 2
11.08.2016 23:48 | Uwis
Ночной трафик на Москва-реке
107 0
05.09.2016 14:32 | mreportertv
В Италии круизный лайнер волной перевернул пирс
95 0
05.10.2016 15:52 | mreportertv
Нашествие мокриц произошло в одном из строительных городков под Керчью