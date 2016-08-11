"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе
- Автор:
- pma-mobil
- Дата публикации:
- 14:20
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Более 150 судов скопилось на рейдах в Керченском проливе. Из-за тяжёлой ледовой обстановки в Азовском море теплоходы не могут пройти самостоятельно в порты Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Ейск. Вынуждены ожидать ледокольного проводку по Азовскому морю с 31.01.2017. На некоторых теплоходах за две недели ожидания очереди помощи ледокола заканчиваются запасы продуктов и питьевой воды.
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