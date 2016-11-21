Велосипедист таранил машины в ТиНАО Москвы

Автор: Разведчик Дата публикации: 00:36

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Велосипедист таранил машины в Новой Москве и снимал все на видео. Ночью, 16 февраля, жители Троицка стали сообщать о том, что по окрестностям ездит велосипедист, который ведет себя неадекватно. С их слов, он разгонялся и врезался в припаркованные машины. Помимо машин, парень задевал и пешеходов. Молодой человек сначала протаранил припаркованную ГАЗель Next. На другой улице он поставил переднее колесо велосипеда на Фольксваген, затем на соседний Опель и под конец врезался в Форд. Фокус, отломав педалью госномер машины и повредив противотуманную фару. После последнего столкновения камера упала и перестала работать. Владелец Форда, который только приехал к дому, не успел уйти в подъезд жилого дома и стал свидетелем, как в его машину врезался велосипед. Он окликнул велосипедиста, но тот испугался и скрылся. На месте была найдена видеокамера и флеш-карта в ней, на которой были записи "подвигов" хулигана. Полиция уведомлена о происшествии и разыскивает нарушителя. На вид ему около 18-20 лет, был одет в ярко оранжевую куртку, шлем и очки для сноуборда.