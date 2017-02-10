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Главная  /  Репортажи  /  В центре Москвы на Проспекте Академика Сахарова в ночь на 16 февраля из колодца бил фонтан воды

В центре Москвы на Проспекте Академика Сахарова в ночь на 16 февраля из колодца бил фонтан воды

Автор:
salikov
Дата публикации:
07:41
  • 19
  • 0

Сезон фонтанов открыт!

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

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