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На Дмитровском шоссе автомобиль такси врезался в столб

Автор:
Max_019
Дата публикации:
08:06
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Утром 16 февраля на севере столицы произошло ДТП. На Дмитровском шоссе автомобиль такси "Ford Focus" врезался в столб. Автомобиль двигался по Дмитровскому шоссе в сторону области. У дома 110 водитель не справился с управлением, выехал на тротуар и на полном ходу врезался в столб. В результате ДТП машина получила серьёзные повреждения. Прибывшие на место ДТП сотрудники Скорой помощи осмотрели водителя. От госпитализации он отказался.

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