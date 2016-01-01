На Дмитровском шоссе автомобиль такси врезался в столб

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Утром 16 февраля на севере столицы произошло ДТП. На Дмитровском шоссе автомобиль такси "Ford Focus" врезался в столб. Автомобиль двигался по Дмитровскому шоссе в сторону области. У дома 110 водитель не справился с управлением, выехал на тротуар и на полном ходу врезался в столб. В результате ДТП машина получила серьёзные повреждения. Прибывшие на место ДТП сотрудники Скорой помощи осмотрели водителя. От госпитализации он отказался.