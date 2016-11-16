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Вторая часть проекта "Интенсив XX" стартовала на станции "Парк культуры"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:28
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Вторая часть проекта "Интенсив XX" стартовала на станции "Парк культуры", которая посвящена советскому искусству 30-х - 60-х годов.

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