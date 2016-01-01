18 февраля закрывается на ремонт Северный вестибюль станции "Кутузовская" Филевской линии

Автор: Uwis Дата публикации: 09:29

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С 18 февраля до 1 мая будет закрыт на ремонт Северный вестибюль станции "Кутузовская" Филевской линии.