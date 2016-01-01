Медиаисследование "Мобильный репортер"

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

Необычный способ борьбы с гололедом в Красноуфимске

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  18 февраля закрывается на ремонт Северный вестибюль станции "Кутузовская" Филевской линии

18 февраля закрывается на ремонт Северный вестибюль станции "Кутузовская" Филевской линии

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:29
  • 16
  • 0

С 18 февраля до 1 мая будет закрыт на ремонт Северный вестибюль станции "Кутузовская" Филевской линии.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

40 0
10:26 | Гринфельд Павел
На станции «Воробьёвы горы» открыта выставка «Народные художественные промыслы Республики Дагестан»
34 0
00:10 | Uwis
На дверях вестибюлей метрополитена разместили расписание отправления первых поездов со станций
33 0
30.01 14:05 | Ilya
В Подмосковном Одинцово местные жители выбрасывают мусор рядом с детским садиком