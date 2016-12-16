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Пешеходы вынуждены обходить ремонтные работы по проезжей части

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
11:18
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  • 0

Из-за ремонтных работ полностью перекрыт тротуар и люди вынуждены обходить по проезжей части. Другого пути, обойти препятствие, нет.

  • 18
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Комментарии (0)

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