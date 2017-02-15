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Главная  /  Репортажи  /  Некачественная уборку кровли от снега в Иркутске

Некачественная уборку кровли от снега в Иркутске

Автор:
Александр Куклин
Дата публикации:
13:21
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Плохая уборка крыши домов коммунальными службами Иркутска.

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