Горы грязного снега складируют в близи от жилых домов в Казани
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 14:11
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В непосредственной близости от жилых домов некая подрядная организация с разрешения Роспотребнадзора организовала свалку из реагентного снега с проезжей части дорог. На многочисленные жалобы жителей в течение двух лет, реакции ноль. Этот грязный снег вместе с мусором в прошлом году таял до конца августа. Стоит круглосуточный шум от самосвалов, грязь, пыль и т.д. Причем это бывшая зеленая территория, там есть овраг, по которому вся эта грязь стекает в р. Нокса. И в заключение - год 2017 признан в России годом Экологии.
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