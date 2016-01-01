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Главная  /  Репортажи  /  Горы грязного снега складируют в близи от жилых домов в Казани

Горы грязного снега складируют в близи от жилых домов в Казани

Автор:
Аноним
Дата публикации:
14:11
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В непосредственной близости от жилых домов некая подрядная организация с разрешения Роспотребнадзора организовала свалку из реагентного снега с проезжей части дорог. На многочисленные жалобы жителей в течение двух лет, реакции ноль. Этот грязный снег вместе с мусором в прошлом году таял до конца августа. Стоит круглосуточный шум от самосвалов, грязь, пыль и т.д. Причем это бывшая зеленая территория, там есть овраг, по которому вся эта грязь стекает в р. Нокса. И в заключение - год 2017 признан в России годом Экологии.

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