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Главная  /  Репортажи  /  Ямочный ремонт тротуара в мороз и снег в Санкт-Петербурге

Ямочный ремонт тротуара в мороз и снег в Санкт-Петербурге

Автор:
Анастасия Тепеницкая
Дата публикации:
14:18
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В Санкт-Петербурге коммунальные бригады в снежную и морозную погоду принялись латать ямы на тротуаре.

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