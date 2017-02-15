Ямочный ремонт тротуара в мороз и снег в Санкт-Петербурге

Автор: Анастасия Тепеницкая Дата публикации: 14:18

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В Санкт-Петербурге коммунальные бригады в снежную и морозную погоду принялись латать ямы на тротуаре.