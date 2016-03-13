Мастер класс по выпечке блинов к фестивалю "Московская масленица"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:04

5

5 0

В рамках подготовки к фестивалю "Московская масленица" в одном из столичных ресторанов быстрого питания прошёл мастер-класс по выпечке блинов. Был продемонстрирован уникального блинный 3Д-принтер, который по заданному рисунку(рисунок придумываете вы сами, потом в специальной программе делаете обрисовку по контору) создает объемный блинчик и тут же выпекает его. Знакомство с различной техникой выпечки блинов: весёлые блинчики для детей- зайка, солнышко, смайлик, который рисуют прямо при вас. А также оригинальное сочетание наполнителей для блинов: блин сыром, блин похожий на шаурму, блин с котлеткой внутри и многое другое.