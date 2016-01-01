Медиаисследование "Мобильный репортер"

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Разбор самостроя на улице Грузинский Вал

Разбор самостроя на улице Грузинский Вал

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:46
  • 13
  • 0

На улице Грузинский Вал владение 23/25 строение 2 ведутся работы по разборке и вывозу мусора от самостроя.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

51 0
17:01 | Разведчик
Один человек погиб в ДТП на западе Москвы
12 0
16:47 | LaimeLaim
Ремонтные работы по замене тротуарной плитки в сквере на Кудринской площади
112 2
15.02 18:47 | Евгений
Снос самостроя на Симферопольском бульваре в Москве
44 0
14.02 12:39 | Uwis
Снос несанкционированного самостроя на улице Егора Абакумова