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Ремонтные работы по замене тротуарной плитки в сквере на Кудринской площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:47
  • 12
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В сквере на Кудринской площади ведутся ремонтные работы по замене тротуарной плитки.

  • 12
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