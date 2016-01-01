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Один человек погиб в ДТП на западе Москвы

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
17:01
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Столкнулись БМВ и грузовик МАЗ. Иномарка двигалась по Барвихинской улице в сторону МКАД. В районе дома номер 24, водитель машины на огромной скорости не справился с управлением, БМВ занесло и машина врезалась в припаркованный грузовик МАЗ. От сильнейшего удара кузов БМВ сильно деформировало, грузовик проехал вперед на три метра, а в салоне БМВ зажало водителя. От полученных травм мужчина скончался на месте до прибытия спасателей и медиков. Как рассказали очевидцы, скорость БМВ могла быть около 140 километров в час. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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