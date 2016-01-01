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На Каргопольской улице в Москве совершён наезд на ребёнка

Автор:
Max_019
Дата публикации:
18:27
  • 63
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Ближе к вечеру 16 февраля на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Каргопольской улице, напротив дома 11 автомобиль "Hyundai Solaris" сбил девочку. Как пояснил водитель, он двигался по Каргопольской улице в сторону ул. Хачатуряна. Перед автомобилем слева направо дорогу начали перебегать 2 мальчика и девочка. Мальчики, увидев приближающийся автомобиль, остановились, а девочка продолжила движение вперёд. Автомобиль сбил её. На место ДТП были вызваны медики и сотрудники ДПС. После осмотра девочку увезли в медучреждение. Она получила травму ноги. На месте работают сотрудники ДПС. Они выясняют все обстоятельства аварии.

  • 63
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Комментарии (1)

  • tim777
    19:44
    АГН в 19:06: http://www.mskagency.ru/materials/2638672
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