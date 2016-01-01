На железнодорожном переезде в Иркутской области поезд столкнулся с автокраном. Один человек пострадал

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На железнодорожном переезде в Тайшетском районе Иркутской области поезд столкнулся с автокраном. Один человек пострадал. ДТП случилось на транссибирской магистрали в 10 километрах от райцентра около 8 вечера. На переезде на дороге Тайшет-Бирюсинск под грузовой состав столкнулся с автокраном Ивановец. На видео видно как машина Урал пробивает ограждение переезда и вылетает на рельсы. Водитель машины в последним момент успел выскочить из машины. Происходит столкновение с поездом. Мужчина получил ранения и был госпитализирован в местную больницу. Его жизни ничего не угрожает. Движение было остановлено на некоторое время. Ремонтные бригады устранили последствия ЧП. Сейчас следователи и специалисты ВСЖД выясняют причину происшествия.