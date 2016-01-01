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Сегодня на Красной площади стартовал финальный турнир на призы Патриарха Московского и всея Руси по хоккею с мячом среди детей 2005 и 2006 годов рождения

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:11
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Сегодня на Красной площади стартовал финальный турнир на призы Патриарха Московского и всея Руси по хоккею с мячом среди детей 2005 и 2006 годов рождения. Участники турнира распределены на две группы. В группу А вошли "Родина" (Киров), ДЮСШ Абакана, "Спутник" (Карпинск), "Водник" (Архангельск) и СШОР №1 Сыктывкара. Группу В составили красноярский "Енисей", ФОК "Олимпийский" (Балахна), "Ерофей" (Хабаровск), столичный СК "Крылатское" и ОДЮСШ из казахстанского Уральска. В четверг команды сыграли между собой по круговой системе, матчи состояли из двух таймов по 10 минут. В пятницу пройдет финальная часть турнира на призы патриарха, где будут сыграны матчи за девятое, седьмое, пятое и третье места, а также финал, запланированный на 17ч 05мин. В решающей стадии встречи будут состоять из двух таймов по 20 минут. В пятницу в рамках мероприятия также пройдет турнир по хоккею на валенках, в котором примут участие пять детских команд - "Соловецкая СШ", "Московские суворовцы", сборная воскресных школ Москвы, "Московский муфтият" и сборная Ленинградской области.

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