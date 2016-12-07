Автомобиль перевернулся в ДТП на юге Москвы

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На юге Москвы произошло ДТП, в котором перевернулся автомобиль. На пересечении Мелитопольской и 3-й Никопольской улиц столкнулись "Киа" и "Соболь". Как рассказал водитель автомобиля "Киа", он двигался по Мелитопольской улице в сторону Никопольской улицы, перед ним ехал автомобиль "Соболь". Подъезжая к перекрёстку с 3-й Никопольской улицей, водитель автомобиля "Соболь" начал тормозить для совершения левого поворота, ехавший следом за ним водитель автомобиль "Киа" не успел затормозить и выехал на полосу встречного движения, где в бок врезался в автомобиль "Соболь". От удара автомобиль "Соболь" развернуло, а "Киа" отбросило на бордюр, после чего перевернуло на крышу. В результате ДТП водитель автомобиля "Киа" не пострадал. Также он рассказал, что ехавший перед ним автомобиль "Соболь" совершал поворот без включённого поворотника, что косвенно могло послужить причиной ДТП. Окончательные причины ДТП выяснит группа разбора.