17 февраля открывается фестиваль "Московская Масленица". Последние приготовления на Манежной площади

Автор: Uwis Дата публикации: 21:44

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Городской фестиваль, посвященный масленице, будет проходить с 17 по 26 февраля. Москвичи и гости столицы на 30 площадках смогут попробовать блины с разнообразными начинками. Гости фестиваля смогут принять участие в кулинарных мастер-классах, поводить хороводы и поиграть в традиционные славянские масленичные забавы. Площадки “Московской масленицы” уже украшены многочисленными фигурами соломенных Маслениц, восьмиметровой ледяной Масленицей на Манежной площади, каруселями, дымковскими игрушками.