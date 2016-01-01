С 18 февраля по 1 мая северный вестибюль станции "Кутузовская" будет закрыт

Автор: tim777 Дата публикации: 21:44

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С начала работы метрополитена 18 февраля до открытия 1 мая 2017 года на реконструкцию будет закрыт северный вестибюль станции «Кутузовская» (первый вагон из центра). В указанный период для входа на станцию и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться южным вестибюлем и входом на станцию МЦК «Кутузовская». Закрытие вестибюля необходимо для проведения работ в рамках программы реконструкции Филёвской линии. За время закрытия специалисты выполнят работы по усилению несущих конструкций и укрепят фундамент, обновят инженерные системы и кабельные сети. Пассажирская зона будет благоустроена: в вестибюле будут установлены современные турникеты, появятся новые информационные и навигационные указатели, кассовые окна будут выглядеть в соответствии с брендом «Московский Транспорт».