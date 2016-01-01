Три человека пострадали в ДТП с маршруткой на Калужском шоссе

Автор: Разведчик Дата публикации: 22:19

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Столкнулись Ауди и маршрутное такси Форд Транзит, 531-го маршрута. Микроавтобус, переполненный пассажирами, двигался по Калужскому шоссе в сторону области. В районе деревни Десна, что на 33 километре трассы, водитель затормозил перед образовавшимся впереди затором. В следующее мгновение в маршрутку сзади врезался автомобиль Ауди. За рулем иномарки находилась девушка, которая не успела затормозить перед остановившейся маршруткой. В результате ДТП травмы получили три стоячих пассажира. Двое от медицинской помощи отказались, а третьего пострадавшего пришлось госпитализировать с различными травмами. Остальные пассажиры отправились далее по маршруту на ближайшем автобусе. Девушка, управлявшая Ауди не пострадала. На месте ДТП работают автоинспекторы и следственная группа. Движение в сторону области по Калужскому шоссе серьёзно затруднено.