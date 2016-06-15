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Главная  /  Репортажи  /  Неудовлетворительная уборка снега в городе Александровск-Сахалинский

Неудовлетворительная уборка снега в городе Александровск-Сахалинский

Автор:
aleksandrovsk
Дата публикации:
12:33
  • 13
  • 0

Весь город завален снегом с начала нового года и никому до этого нет дела.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

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