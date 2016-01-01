Дороги в городе Инте Республики Коми не убирают от снега
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 12:44
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На дорогах города Инты Республики Коми передвигаться опасно для жизни, но чиновников по неизвестным нам причинам это более чем устраивает. Остановки завалены снегом, а на тротуарах валяются бытовые отходы. Интинские дороги напоминают американские горки. Чтоб добраться до работы, надо преодолеть созданные подрядной организацией под покровительством гос. органов, препятствия.
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