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Дороги в городе Инте Республики Коми не убирают от снега

Автор:
Аноним
Дата публикации:
12:44
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На дорогах города Инты Республики Коми передвигаться опасно для жизни, но чиновников по неизвестным нам причинам это более чем устраивает. Остановки завалены снегом, а на тротуарах валяются бытовые отходы. Интинские дороги напоминают американские горки. Чтоб добраться до работы, надо преодолеть созданные подрядной организацией под покровительством гос. органов, препятствия.

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