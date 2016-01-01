Медиаисследование "Мобильный репортер"

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Снегопад на востоке Москвы

Снегопад на востоке Москвы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11:01
  • 11
  • 0

На востоке Москвы пошел снег.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
11:02 | LaimeLaim
Небольшой снег пошёл на юго-западе столицы
23 0
03:18 | rashitgaray
Выращивание сосулек в городе Чайковский Пермского края
30 0
16.02 14:11 | Аноним
Горы грязного снега складируют в близи от жилых домов в Казани
106 0
16.02 11:56 | Artem_077
Последствия ночного пожара в неэксплуатируемом здании кинотеатра "София"