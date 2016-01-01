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Небольшой снег пошёл на юго-западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
11:02
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Утром в столице прошёл небольшой снег. Идёт разной интенсивности снег, по ощущением прохладно к вечеру в столице потеплеет до 0С.

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