Небольшой снег пошёл на юго-западе столицы

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 11:02

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Утром в столице прошёл небольшой снег. Идёт разной интенсивности снег, по ощущением прохладно к вечеру в столице потеплеет до 0С.