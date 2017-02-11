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В центре Москвы открылся фестиваль "Московская Масленица"

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
13:02
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В центре Москвы на площадях Революции и Манежной открылся фестиваль "Московская Масленица". Москвичи и гости столицы могут купить пирогов, вкусных блинов и также сувениры. На Манежной площади пройдут традиционные народные гулянья «Царство весны», посвящённые празднованию Масленицы. Гости услышат байки Балагурного Деда, выберут лучшие товары и оригинальные сувениры из разных уголков страны и попробуют блины. Фестивальную площадку украсила восьмиметровая ледяная скульптура «Царь-Масленица», которую «сожгут» в последний день праздника. А на уличном подиуме-ристалище устроят шуточные кулачные бои и театрализованные исторические реконструкции. Как в старину, каждый сможет залезть на высокий масленичный столб и получить за это приз. Гостей также ждут концерты от фольклорных и нью-фолк-коллективов, яркое шоу с лентами и флагами «Масленичный круг», зрелищные театральные представления и интерактивные развлекательные программы. Юные повара в анимационном шале «Блинная» смогут принять участие в кулинарных мастер-классах, изучить более 50 рецептов приготовления блинов и узнать об истории их возникновения. По будням площадки будет работать с 11:00 до 20:00, а в выходные дни — с 10:00 до 21:00.

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