"Глонассящая" уборочная техника продолжает курсировать по улицам столицы
- Автор:
- Andrey Shamota
- Дата публикации:
- 17.02 23:09
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"Глонассящая" уборочная техника продолжает курсировать по улицам столицы. Два КАМАЗа и трактор отрабатывают трек по навигатору на Кленовом бульваре в Москве. "Чистят" чистый сухой асфальт. Сколько уже об этом говорилось и писалось, но столичные коммунальщики продолжают "распиливать" бюджет и сжигать бесполезно горючее, которое в последнее время изрядно подорожало.
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