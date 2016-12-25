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Главная  /  Репортажи  /  "Глонассящая" уборочная техника продолжает курсировать по улицам столицы

"Глонассящая" уборочная техника продолжает курсировать по улицам столицы

Автор:
Andrey Shamota
Дата публикации:
17.02 23:09
  • 28
  • 1

"Глонассящая" уборочная техника продолжает курсировать по улицам столицы. Два КАМАЗа и трактор отрабатывают трек по навигатору на Кленовом бульваре в Москве. "Чистят" чистый сухой асфальт. Сколько уже об этом говорилось и писалось, но столичные коммунальщики продолжают "распиливать" бюджет и сжигать бесполезно горючее, которое в последнее время изрядно подорожало.

  • 28
  • 1

Комментарии (1)

  • MRSlava
    25.12.2016 13:17
    Уважаемый автор, совет на будущее - телефон во время видеосъёмки нужно держать горизонтально.
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