"Глонассящая" уборочная техника продолжает курсировать по улицам столицы

Автор: Andrey Shamota Дата публикации: 17.02 23:09

28

28 1

"Глонассящая" уборочная техника продолжает курсировать по улицам столицы. Два КАМАЗа и трактор отрабатывают трек по навигатору на Кленовом бульваре в Москве. "Чистят" чистый сухой асфальт. Сколько уже об этом говорилось и писалось, но столичные коммунальщики продолжают "распиливать" бюджет и сжигать бесполезно горючее, которое в последнее время изрядно подорожало.