Три человека пострадали в ДТП в Солнечногорском районе Подмосковья

Автор: Разведчик Дата публикации: 13:53

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Столкнулись Хонда и Сузуки. Сузуки двигался по Пятницкому шоссе в сторону города Зеленоград. Недалеко от деревни Брехово иномарку занесло на скользком повороте и машина выехала на полосу встречного движения. В тот момент навстречу Сузуки двигалась Хонда. Женщина за рулем Хонды не смогла уйти от столкновения и автомобили столкнулись. В салоне Сузуки находились три человека, жители города Зеленоград, это водитель, Стариков А., 1978 года рождения, девушка, Старикова Ю.С., 1986 года рождения и девочка, Старикова София 2013 года рождения. В результате ДТП пострадали все трое. Пострадавших направили в больницы с различными травмами. Женщина, управлявшая Хондой и ее пассажир не пострадали. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, спасатели ПСО 29 и медики. Движение по Пятницкому шоссе было заблокировано на несколько часов.