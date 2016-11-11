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Главная  /  Репортажи  /  Три человека пострадали в ДТП в Солнечногорском районе Подмосковья

Три человека пострадали в ДТП в Солнечногорском районе Подмосковья

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
13:53
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Столкнулись Хонда и Сузуки. Сузуки двигался по Пятницкому шоссе в сторону города Зеленоград. Недалеко от деревни Брехово иномарку занесло на скользком повороте и машина выехала на полосу встречного движения. В тот момент навстречу Сузуки двигалась Хонда. Женщина за рулем Хонды не смогла уйти от столкновения и автомобили столкнулись. В салоне Сузуки находились три человека, жители города Зеленоград, это водитель, Стариков А., 1978 года рождения, девушка, Старикова Ю.С., 1986 года рождения и девочка, Старикова София 2013 года рождения. В результате ДТП пострадали все трое. Пострадавших направили в больницы с различными травмами. Женщина, управлявшая Хондой и ее пассажир не пострадали. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, спасатели ПСО 29 и медики. Движение по Пятницкому шоссе было заблокировано на несколько часов.

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Комментарии (1)

  • tim777
    14:59
    АГН в 14:47: http://www.mskagency.ru/materials/2638946
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